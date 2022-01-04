KKTC'de yeni rekor...Bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı

KKTC'de yeni rekor...Bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Günlük vaka sayısında bugüne kadarki en yüksek rakama ulaşıldı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 28.862 olup, 676'sı yerel, 700 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 208 kişi taburcu edilmiştir. 

24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 676 kişi ise yerel vakadır. 

243 kişi Lefkoşa, 189 kişi Girne, 206 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

4 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 28.862 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 700 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24 

Yerel Vaka Sayısı: 676  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 208 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.797.879 

Toplam Vaka Sayısı: 37.651   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.613 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3898   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3826  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 142      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3572 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 668   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 517  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5029 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 105535"

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022, 20:17
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