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KKTC'den 50 kişilik bir heyet yarın İdlib'e gidiyor

KKTC'den 50 kişilik bir heyet yarın İdlib'e gidiyor
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KKTC Milli İradeye Saygı Platformu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Bahar Kalkanı operasyonuna destek için, KKTC’den 50 kişilik bir heyetle yarın İdlip Sınır bölgesine gidiyor. 
Platform’dan yapılan açıklamaya göre, Cilvegözü Sınır Kapısından Türk askerine desteğini belirtecek olan grup, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi’nde saldırı sonucu yaralanan gazileri de ziyaret edecek. 
Platform Başkanı Talip Sancar, ‘’Bu organizasyonda verilmek istenen mesaj Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her daim Anavatan Türkiye’nin yanında olduğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.’’ İfadesini kullandı.

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