KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Hocalı Katliamını andı.



Dernek Genel Başkanı Murat Zeki Civelek Azerbaycan’ın yüreğinin yandığı gün olan, Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde katledilmesi olayının acısının halen hissedildiğini kaydetti.



Civelek, “Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize taziyelerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

