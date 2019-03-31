"KKTC'nin risk haritası çıkarılmalı"

"KKTC'nin risk haritası çıkarılmalı"

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), yaşanan sel felaketiyle ilgili  açıklama yaparak,  oluşturulacak bir üst kurul ile KKTC’nin risk haritasının ortaya çıkarılması  gerektiğini vurguladı.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü  ve Yönetim Kurulu üyesi Cihangir Özer tarafından yapılan ortak açıklamada,   Bayındırlık  ve Ulaştırma Bakanlığı, belediyeler, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği  temsilcilerinin katılımıyla oluşturulması gereken üst kurulda Avrupa Birliği ve Türkiye’den yetkililerin de danışman olarak yer  alması gerektiği kaydedildi.

Yaşanan sel felaketinin küresel ısınmanın sonuçlarından birisi olduğu ifade edilen açıklamada,  dünyanın hiç bir ülkesinin metrekareye düşen 235 kg yağışı yönetemeyeceği  ancak  bu durumun  afetlere hazırlıklı olunmasını da  engellememesi gerektiği  belirtildi.

Açıklamada,  uydu görüntülerinden de faydalanarak barajlar, derelerin ıslahı, drenaj ve taşkın alanlarının yönetimi önceliği ile ülkenin tüm altyapı ihtiyacının belirlenmesi ve büyük alt yapı seferberliğinin derhal başlatılması gerektiği  ifade edildi.

İŞAD’ın her türlü katkıyı vermeye hazır olduğu  belirtilen açıklamada, “ Unutmamalıdır ki, ‘kaynağımız yok’ ya da ‘proje geliştiremiyoruz’ gibi bahanelere halkımızın artık tahammülü kalmamıştır.  Altyapı yatırımları için gerek Anavatan gerek AB her türlü desteği verecektir. Yeter ki biz doğru bir fizibilite ve tekniğine uygun projeler hazırlayabilelim” denildi.

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