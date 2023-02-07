KKTC Sivil Savunma Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

Dün akşam KKTC saati ile 19:20’de, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından oluşturulan ilk Arama-Kurtarma ekibi, Güvenlik Kuvvetleri ve AKUT Ekiplerinden oluşan 40 kişiden oluşan ekip, Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanına ulaşır ulaşmaz arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

Öte yandan, 20:45 sularında 30 personel, 8 araç ile Taşucu'na varan Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi ile 7 personel, 1 araçtan oluşan AKUT ekibi Adıyaman'a intikal yola çıktı ancak ekip olumsuz ulaşım koşulları nedeniyle bugün saat 11:45 itibariyle enkaz alanına ulaşabildi.

Ekibimiz enkaz alanına ulaşır ulaşmaz gerekli, teknik teçhizatla birlikte arama-kurtarma faaliyetlerine başladı.

Bugün Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından oluşturulan 7 kişilik ekip ise saat 13:00 civarında havayolu ile Adıyaman’a hareket edecek.

Kırıkhan Öğretmenevi’nde mahsur kaldıkları bilgisi edinilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kaldığı enkaza müdahale etmek için oluşturulan 10 kişilik arama-kurtarma ekibimiz ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri helikopter ile bugün saat 12:30’da Kırıkhan-Hatay’a hareket etti..