KKTC tanıtım filmlerinin gösterimi yapıldı

KKTC’nin turizm çeşitliliğini dünyaya tanıtma amaçlı, turizm tanıtım filmlerinin gösterildiği Kıbrıs Turizm Tanıtım Programı Başbakan Ersin Tatar Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Golden Tulip Otel’de yer alan etkinliğe, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri zevat, çeşitli kurum, kuruluş sivil toplum örgütü ve derneklerin temsilcileri katıldı.

KAYALAR

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar, etkinlikte yaptığı konuşmada, TİKA’nın 62. temsilciliğini Lefkoşa Program Ofisi ile hayata geçirdiğine işaret ederek hayırlı olmasını diledi.

TİKA’nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Kayalar, KKTC’nin zenginliği ve potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalara ve insan kaynaklarına önem verileceğini, gençlerin Adada kalarak katma değer üretmesini istediklerini ve KKTC Turizm Bakanlığı ile iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

ÜSTEL: “2020’DE ERCAN’IN BİTİŞİ İLE DİREKT UÇUŞLARIN ÖNÜNDE ENGEL KALMAYACAK”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de tanıtımın ülkelerin turizm ürünlerinin tercih edilmesinde belirleyici bir yeri olduğunu belirterek, TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a ülkenin tanıtımına ve dolayısıyla da ülke turizminin gelişimine koyduğu katkı için teşekkür etti.

2020 yılının gerek dijital pazarlamanın sunduğu imkânlar gerekse de Türkiye ile kurulan karşılıklı iş birliği ile yüzleri güldüreceğini ifade eden Üstel, ülke insanını ve turizmcileri mutlu edecek bir noktaya gelineceğini belirtti.

62. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) KKTC ofisinin hizmete girmesini büyük bir memnuniyet le karşıladıklarını kaydeden Üstel, ülke geleceğine yön vermek ve Türkiye ile el ele ülkenin potansiyelini ortaya çıkarmak adına tanıtım ve pazarlama çalışmaları ve projeleriyle, TİKA’n+-*ın ülke zenginliklerine büyük katkı yapacağına inandığını belirtti.

KKTC’nin bugün 25 bin yatak kapasitesi ve 1 milyon 200 bin turist sayısına ulaştığını anlatan Üstel, cari açığın %50’sini karşılayan turizm sektörünü daha üst noktalara taşımak istediklerini vurguladı ve öncelikli hedefin İngiltere ve Birleşik Krallık olduğunu ifade etti.



Üstel, 2020 yılının içinde yeni Ercan Havaalanı terminalinin tamamlanmasıyla direkt uçuşların önünde hiçbir engel kalmayacağına inandığını söyledi.

BAŞÇERİ

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de TC olarak KKTC’nin kalkınma çabalarına katkı amacıyla TİKA’nın faaliyetlerine Lefkoşa’da başladığına işaret ederek, dünya çapında geniş bir coğrafyada bilgi birikimi ve tecrübe kazanmış bir ajansın KKTC’deki çalışmalara katkı yapacağına inandığını kaydetti.

KKTC’deki turizm potansiyelinin tanıtımı amacıyla geçtiğimiz yıllarda yapılan girişimler ve karşılaşılan engellerden de bahseden Başçeri, İngiltere ve Batı Avrupa’da zihinlere kazınacak ve akılda kalacak bir tanıtım filminin hazırlandığını ekledi.

Başçeri’nin konuşmasının ardından Kuzey Kıbrıs’ın tanıtım filmi katılımcılara izletildi.

ERSOY

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Türkiye olarak KKTC’nin milli ve siyasi varlığının tanıtımı, kalkınması ve gelişimi için proje ve destekleri sürdürdüklerini, TİKA’nın Lefkoşa’daki ofisinin açılışının bu anlamda önemli bir adım teşkil ettiğini belirtti.

Ersoy, Turizmin gelecekte büyüyecek sektörlerden olduğunu belirterek, kamuoyu oluşturmanın en etkili yollarından birinin turizm olduğunu kaydetti.

Ersoy, ekonomik varlığını turizme borçlu ada ülkelerinin varlığına dikkati çekerek, akılda kalıcı tanıtım ve görünürlüğün önemine vurgu yaptı.

Bir turizm coğrafyası olma adına en üstün özelliklere sahip KKTC’yi her yaştan turisti cezbedecek keşfedilmesi gerekli bir cennet olarak niteleyen Ersoy, kültür ve sanat alanında Devlet Opera ve Balesi’ne verdikleri desteği sürdüreceklerini ve kültür-sanatta iş birliğine devam edileceğini ifade etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da yeni bir anlayış ve yeni bir vizyonla geleceğe güvenle baktıklarını, turizm gibi önemli lokomotif sektörlerde Türkiye ile iş birliğinin devamını istediklerini kaydetti.

Tatar, TİKA’nın çeşitli ülkelerde Türk varlığının korunması ve ileriye taşınması için çalıştığını belirterek, turizmde yapılan tanıtım çalışmasının yeni bir umut kapısı olacağını, tanıtımların KKTC’nin daha iyi bir ekonomik refaha kavuşmasına yardımcı olup Kıbrıs Türk halkının beklentilerinin karşılık bulacağını belirtti.

Bu tür işlerin inanç, bütçe ve çalışma ile ileriye götürülebileceğini söyleyen Başbakan Tatar, böylelikle Kıbrıs Türk halkını daha güzel günlerin bekleyeceğini ifade etti.

Tatar’ın konuşmasının ardından modacı Abdullah Öztoprak ve ekibinin Kıbrıs tarihinden kesitleri canlandırdığı “Varım… Varlığım KKTC’nin görmedim, duymadım, bilmiyorum diyen dünyaya cevabıdır” temalı gösterisi ile devam etti.

BAKAN ERSOY’DAN BERİLSU MERAL’E HEDİYE TAKDİMİ…

Etkinlik, TC Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un IGCSE Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral’e hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.