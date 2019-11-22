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Komite çalışmaları bugün devam edecek

Komite çalışmaları bugün devam edecek
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Bütçe Maratonu devam ediyor .Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 bütçesiyle ilgili görüşmeleri çerçevesinde dün ele aldığı Milli Eğitim ve Kültür Eğitim Bakanlığı bütçesi ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesini onayladı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi, 1.5 milyon TL’lik artışla 1 Milyar 19 milyon 682 bin 400 TL olarak, oyçokluğuyla; Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi ise 36 milyon TL’lik olarak oy birliğiyle onay aldı. Komite çalışmalarına bugün devam edecek..

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019, 11:43
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