Komite, YYK ile TÜK 2019 mali yılı bütçe yasa tasarılarını kabul etti

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, Yayın Yüksek Kurulu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Toprak Ürünleri Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul etti.

Komite, aksaklıkların giderilmesi ve uygulamada baş gösteren sorunların aşılması amacıyla hazırlanan ”Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Toplantıya, komite üyeleri CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, HP Milletvekili Mesut Genç ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun yanı sıra davetli olarak yetkili ve görevliler de katıldı.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi ise şöyle:

“20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası 15 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş, bu tarih itibari ile yapılan uygulamalarda çeşitli sorunların olduğu tespit edilmiştir. Örneğin sağlık ile ilgili bazı ilaçlar özelliğinden dolayı stoklanması mümkün olmamakta ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaçlar olması nedeniyle önceden alınamamakta ve ihtiyaca göre alım yapılmakta idi. Ancak Kamu İhale Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile acil ihtiyaç halinde alım yapılmasına yasal olanak kalmamış ve sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, yurt dışı uygulama birimlerinin harcamaları da bu yasada düzenlenmemiş olduğundan bu birimlerin yapacakları alımlarda hangi usulün uygulanacağı konusunda tartışma yaratmıştır”