“Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi ilk olarak, gündeminde bulunan “Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek. Komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

Komite, daha sonra birleştirerek görüştüğü “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:7/1/2022)”nın maddeleri üzerinde çalışmaya devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, BES ve Büro-İş’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısında, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da yer aldı.

Komite toplantısına ayrıca Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ve Şifa Çolakoğlu da katıldı.