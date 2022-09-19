KTAMS: "Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı çalışanları ve sendikaları suçlayarak sorumluluktan kurtulamaz"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), bir yerde sorun varsa bu sorunu çözmenin en başta sorumlu mevkide olanların görevi olduğunu vurgulayarak, "Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın çalışanları ve sendikaları suçlayarak sorumluluktan kurtulamayacağını" belirtti.
Sendikaların statükoyu koruduğunu iddia eden Arıklı’nın, esas suçlunun bu statükoyu kuran ve yıllardır bekçiliğini yapan zihniyetin olduğunu ve bu zihniyetin en büyük destekçisinin de kendisi olduğunu gizlemeye çalıştığını savunan, Bengihan şöyle devam etti;
“Arıklı’ya sormak istiyoruz. Kamuda ihtiyaç olan yerlere liyakata dayalı adil ve şeffaf bir şekilde istihdam yapmak yerine yandaşları partizanca işçi kadrolarına dolduran sendikalar mı? İşlerin yoğun olduğu daire ve birimlerde çalışmak istemeyen yandaşlarını memnun etmek için ihtiyaç olmayan yerlere gönderen sendikalar mı? Partizanca istihdam edilen yandaşlara müdürlerin dahi söz geçiremediği, iş yaptıramadığı, parti örgüt başkanlarının müdürlerden daha yetkili olduğu kamu düzenini yaratan sendikalar mı?”