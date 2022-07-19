KTGB “Kamu ve Özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili uyarıda bulundu

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu ve Özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın, mevcut şekliyle yasallaşmasının, ülke medyası ve ifade özgürlüğü açısından ciddi sıkıntılar doğuracağı uyarısında bulundu.

KTGB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yıllardır hazırlıkları devam eden “Kamu ve Özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bitirildiğinde, birlik ile de istişare edileceği söylenmesine rağmen tasarıyı dün Resmi Gazete’de görmenin üzücü olduğu kaydedildi.

Mevcut yasadan kaldırılması talep edilen bazı değişiklikler yapılmasına rağmen tasarının mevcut şekliyle geçmesinin ülke medyası ve ifade özgürlüğü açısından ciddi sıkıntılar doğuracağının aşikar olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İnternet televizyonculuğunun düzenleme altına alınmasını savunmakla birlikte mevcut tasarıda aranan koşullar birçok yayının maddi beklentinin yüksekliğinden dolayı kapanmasıyla karşı karşıyayız. Devletin ülke medyasına destek olmasını beklerken, hükümetin medyanın gelirlerinden pay almayı tercih etmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.

Yasaya eklenen yayın ilkelerinde bazı muğlak ve elastiki ifadelerin yer almasını ifade özgürlüğünü kısıtlama girişiminin devamı olarak görmekteyiz

Hukukçularımızla daha derinlemesine incelemeye başladığımız tasarıyla ilgili olarak üyelerimizden gelen hassasiyetleri de değerlendirerek tasarıyla ilgili resmi görüşümüzü meclise sunup, endişe verici maddelerin değiştirilmesi için de her türlü mücadeleyi vereceğimizi belirtmek isteriz.”