KTOEÖS: "Bu toplum sizi affetmeyecektir”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), seçim yasaklarına bir gün kala bürokraside yapılan atamaları eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıslı Türkler ve bu ülke için kaygı duyan herkesin karamsarlığa düştüğü, ümitsizliğe kapıldığı, geleceğe dair umutlarını kaybettiği bu kadar kötü ve karanlık bir dönem olmamıştır.” iddiasında bulundu.

Elmalı, “Beceriksizliğin, adam kayırmacılığın, torpilin, partizanlığın doruğa çıktığı bu dönemde toplumsal kaygılar dikkate alınmadan, yapılan harcamalar bitmek bilmemekte, 'devletin parası deniz, yemeyen keriz' anlayışıyla halkın parası kendi yandaşlarına peşkeş çekilmektedir” ifadelerini kullandı.

Elmalı, “Toplumun temel ihtiyaçlarını gözetmeden, dibe vurmuş sağlık, eğitim altyapısını nasıl güçlendiririm diye, halkı ekonomik olarak nasıl rahatlatabilirim diye tek bir proje, plan ortaya koymazken, piyasadaki fahiş fiyatları kontrol etmezken, hayatı ucuzlatmak, alım gücünü arttırmak adına tek bir girişim yapılmazken, halk ekmek derdinde çırpınırken, yüzler kızarmadan müdür atamalarına tam gaz devam edildiğini” belirtti.

"Seçim yasaklarının son gününde dahi 60 gün önce atadığı müdürü görevden alıp yenisini atayarak, atadığı her müdüre 500 bin TL kıyak emeklilik hakkı sunarken, 'vatanseverlikten', 'hizmetten’' hiç utanmadan, sıkılmadan söz edebilmektedirler.” diyen Elmalı şöyle devam etti:

“Elektrik santralleri için yakıt alımını dahi olması gerektiği hale getirememiş ve burada da şaibelerle dolu bir rant alanı yaratmışlardır. Bu nedenledir ki uluslararası hukuka ve yasalara tabi olması yönündeki 'sözde' çabalar yapılanlarla örtüşmemekte, var olan sistemsizlik fırsat bilinerek, kamu kaynakları yandaşlara dağıtılmaktadır. Tüm bu yolsuzlukları yüzleri kızarmadan yapan bu zihniyet karşısında sırf eleştiri yaptı diye, sırf muhalif duruş gösterdi diye, kendileriyle aynı düşüncede olmadığı için Türkiye sınırlarına sokulmayarak susturulmaya çalışılan bu ülkenin değeri olan ve bu ülkeye gönül veren siyasetçi, gazeteci, yazar, sendikacı, vatanseverlere ilgili tek bir kelam etmemiş, bu uygulamayı neden yapıyorsunuz sualini dahi soramamıştır. Bu toplum, bu uygulamaları hak etmiyor! Kayyum gibi atanan böyle kötü yöneticileri hak etmiyor! Halkımızın boğazından keserek, kamu kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çeken, demokrasi anlayışını teslim edenleri tarih en ağır şekilde yazacaktır. Bu toplum sizi affetmeyecektir”