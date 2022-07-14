KTOEÖS Çavuşoğlu’nu eleştirdi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eğitim ve öğretmenlerin sorunları konusunda adım atmamakla suçladı.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yaptığı yazılı açıklamada, “(Nazım Çavuşoğlu) eğitimde sorunların çözümlerini konuşmak için bir defa bile sendikamızla görüşmemesine rağmen iş hak budamaya, öğretmenlerin kazanılmış haklarına saldırmaya gelince Eğitim Bakanı olduğunu hatırlamaktadır” dedi.

Elmalı, Çavuşoğlu’na, ülkenin geleceğini kurguladığını belirttiği öğretmenlerle nerede ne zaman bir araya geldiği ve bunların kimler olduğu, ikamet yerinden uzakta görev verilen öğretmenler için lojman, yolluk veya toplu taşımayla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığı, "kötü durumda olan" Erenköy Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Namık Kemal Lisesi gibi okullar için bir planın bulunup bulunmadığı; okul bütçeleri ile okul çalışanları konusunda çalışma yapılıp yapılmadığı konularında açıklama yapma çağrısında bulundu.

Elmalı, “Öğretmen- eğitim adına tek bir adım atmadınız. Halkı yanıltmaktan vazgeçin, yaptığınız tek icraat öğretmenlere ve haklarına saldırmaktır” dedi.