KTÖS'den basın toplantısı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “YÖDAK ve yolsuzluklar” konulu basın toplantısı yaptı.

Sendikanın yeni binasında yer alan basın toplantısında ilk sözü alan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) üniversitelerin akreditasyonunu ve izinlerini düzenleyen ve onları denetleyen bir kurum olduğunu belirtti.

Elcil, ülkede eğitimin niteliğinin artırılması isteniyorsa, YÖDAK gibi kurumların birilerine menfaat sağlama yeri olmadığı konusunda titiz davranılması gerektiğini dile getirdi.

Şener Elcil, Netkent Üniversitesi diye bir üniversitenin var olduğunu, bu üniversitenin YÖK tarafından da eleştirildiğini, yaptırım yapılması için KKTC’deki makamlara telkinde bulunulduğunun kamuoyunda yer aldığını iddia etti.

Netkent Üniversitesi’nin izinsiz olan bölümlerden öğrenci mezun ettiğini ileri süren Elcil, bu durumdan YÖK’ün de, YÖDAK’ın da şikayetçi olduğunu, polise başvurulduğunu, mahkemeye gidildiğini, ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ve polisin bu konuda adım atmadığını, mahkemede sürecin ertelendiğini savundu.

Üniversitenin mütevelli heyetinde siyasetin önemli isimlerinin var olduğunu ileri süren Elcil, Eğitim Bakanlığı’nın bu üniversiteyi kapatma yetkisinin olduğunu savunarak, bu konuda tek bir partiyi suçlamadığını, geçmişte de adım atılmadığını söyledi. Elcil, ilgili makamları göreve davet etti.

Basın toplantısında sendikanın basın açıklamasını KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş okudu.