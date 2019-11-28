KTÖS'den eğitim semineri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) “Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri” konusunda 3 Aralık Salı günü Gazimağusa KÜKOM’da14:30’da eğitim semineri düzenleyecek.

Sendikadan yapılan açıklamada, son zamanlarda öğretmenlerin sınıf içindeki en önemli dayanışma ihtiyacı haline gelen ilköğretimde özel eğitim ve PDR hizmetleri ile ilgili Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın somut adımlar atmaması üzerine sendikanın bu konuda hizmet içi eğitim seminerleri organize ettiği kaydedildi.

Eğitim seminerlerinin ilk ayağı olan “Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri” seminerinde öğretim görevlisi Selma Akalın, öğretim görevlisi Zehra Güçhan Topçu, Sosyal Hizmet görevlisi Deniz Kırmızı ve Dr. Ayşe Zeki konuşmacı olarak yer alacak.

Seminerde öğretmenlere ve ailelere farklı bir bakış açısı kazandırılması hedefleniyor.

Ön kayıt yaptırmanın zorunlu olduğu seminere öğretmenler ve aileler katılabilecek. Seminerle ilgili bilgi 2275155 numaralı telefondan alınabilir.