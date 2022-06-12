KTÖS, kolej sınavlarından dolayı tüm çocuklardan toplum adına özür diledi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, kolej giriş sistemini eleştirerek, çocukların, gelişim, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir ölçme değerlendirme modeli talep etti. Gelener, “Tüm çocuklarımızdan böyle bir stresi yaşadıkları için toplum adına özür dileriz” dedi.

Gelener yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır adil bir kolej giriş sınav sistemi yaratılmadığını belirterek, mevcut kolej giriş sisteminin, hem eğitim sisteminde hem de okullarda çeşitli sorunlar yarattığını, ayrıca birçok önemli toplumsal sorunu da beraberinde getirdiğini kaydetti.

“Sosyal ve ekonomik olarak farklı sınıfta olan öğrenciler arasında yaratılan fırsat eşitsizliği artık ciddi bir şekilde tartışılmalıdır” diyen Gelener, şöyle devam etti:

“Sosyal sorunların yanı sıra, mevcut sistem pedagojik olarak da sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Tamamen sınavda kullanılan çoktan seçmeli test yöntemi üzerine odaklanılması, öğrencilerin belli bir konu üzerinde düşünme, düşündüklerini yazılı ve sözlü olarak ifade etme, yaratıcılıklarını ortaya koyma, eleştirel düşünme, yorumlama, çözümleme ve konu üzerinde değerlendirmelerde bulunmasına olumsuz yönde etki etmektedir.”

-“Öğrencilerin yüzde 30’una kolejlere kayıt hakkı verildi”

Mevcut sınav sisteminin, özellikle şehir merkezlerinde, eğitimde yozlaşmaya neden olduğunu, öğretmenliği teknisyenliğe çevirdiğini ve çocuklara da travmalar yaşattığını ifade eden Süleyman Gelener, “Sınava giren öğrencilerin bu yıl ancak yüzde 30’una kolejlere kayıt hakkı verilmiştir” dedi.

“KTÖS, çağ nüfusunun yüzde 70’inden fazlasının başarısız olarak sayılacağı bir kolej giriş sınav sistemi yerine, çocukların gelişim, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir ölçme değerlendirme modeli arzu etmektedir” ifadelerini kullanan Gelener, şunları kaydetti:

“Yabancı dil öğretimine ağırlık veren kolej müfredatı devam etmelidir ve kamusal eğitim içerisinde yaygınlaştırılarak daha fazla çocuğumuzun bu fırsata ulaşması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Öğrencilerimizin kolejlere ve kolej müfredatına geçişi için çağdaş ve bilimsel düzenlemeler hayata geçirilmeli; kolej müfredatı çağ nüfusunun daha yüksek oranda ulaşabileceği bir şekilde yaygınlaştırılmalıdır.”

KTÖS Eğitim Sekreteri Gelener açıklamasında, “Çocuklarımızı yıllardır bu şekilde bir yarışmaya ittiğimiz için üzgünüz. Böyle bir düzen içerisinde emek harcayan her çocuğumuzu kucaklar tüm çocuklarımızdan böyle bir stresi yaşadıkları için toplum adına özür dileriz” ifadelerine yer verdi.

Gelener, KTÖS’ün, mevcut kolej giriş sistemine alternatif yöntemleri tüm paydaşların katılımıyla tartışmaya ve çocukların eşit şekilde ulaşabileceği bir kolej giriş sistemi yaratmaya hazır olduğunu belirtti.

Süleyman Gelener, Eğitim Bakanlığı’na da tüm paydaşların temsil edildiği ve 286 kişinin katıldığı 5’inci Eğitim Şurası’nda kolej giriş sistemi ile ilgili alınan kararlara sahip çıkması ve uygulamaya koyması çağrısını yineledi.