KTÖS, ülke kaynaklarının toplum menfaatine kullanılmasını talep etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Mali Sekreteri Mustafa Baybora, Kooperatif Merkez Bankası’nın gerçek sahiplerine geri verilmesini, halkın mevduat birikimleri ile oluşan Kalkınma Bankası’ndaki yönetim şeklinin siyasetten arındırılmasını, ülke kaynaklarının toplum menfaatine kullanılmasını talep etti.

Baybora yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı ve ülkeyi de etkisi altına alan Covid-19 salgının her geçen gün etkisini artırdığına dikkat çekerek, salgının insan sağlığını etkilemesi yanında, ülkelerin ekonomilerinin de olumsuz etkilendiğini, bununla birlikte büyük ekonomik daralmaları beraberinde getirdiğini kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki ekonomik döngünün hizmet sektörü temelinde turizm ve üniversitelere bağlı olması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşandığına işaret eden Baybora, hükümet edenlerin bu sıkıntıların aşılmasında çare üretemediklerini ileri sürdü.

HÜKÜMETE SORULAR

Baybora, “Ülkenin var olan kıt kaynaklarını seçim uğruna, akraba ve yakınlarına sağlamış oldukları usulsüz kredi ve işe alımlarla sürdürdüğünü” savunarak, hükümet edenlere şu soruları yöneltti:

“Temiz siyaset ile yola çıkan hükümetin küçük ortağı olan HP’nin Kalkınma Bankası’na atadığı yönetim kurulu üyesi birinci derecede yakın akrabasına usule uygun olmayan kredi verdi mi? Hükümetin büyük ortağı UBP’nin atamış olduğu Kooperatif Şirketler Mukayyi’dinin kayyum ile yönettiği bir kooperatifte yakınını istihdam etti mi? Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu’na atanan bir yönetim kurulu üyesinin hakkında Sayıştaylık’ta yolsuzluk dosyası olduğu doğru mu? Kooperatif Merkez Bankası’na mukayyit tarafından atanan bir yönetim kurulu üyesinin geçmişte basında çıkan akaryakıt sirkat davası sonuçlandı mı? Spor Dairesi’ne istihdam edilen 15 kişi hangi kriterlere göre işe alındı? Elektrik Kurumu’na alınacak 45 kişinin istihdamını hangi kriterlere göre yapacaksınız?”