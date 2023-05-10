Küçük: “TCG Anadolu’yu 20 Temmuz’da bekliyoruz”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Küçük, Türk donanmasının ilk LHD gemisi TCG Anadolu’nun 20 Temmuz’da KKTC’de olmasını canı gönülden istediklerini söyledi.

Küçük katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, “Milli ve yerli savunma sanayi alanında güçlü olmak, Türk milletinin Doğu Akdeniz dahil tüm dünyada bağımsızlık ve egemenliğimizin tarihsel mücadelemizde sembolü olacaktır. Türk dünyasının kalkanı görevini üstelenecektir” dedi.

UBP Milletvekili Hasan Küçük, TCG Anadolu'nun 20 Temmuz'da KKTC'ye gelmesi için çağrıda bulunduğunu, KKTC’nin yeni siyaset anlayışı ve Mavi Vatan'daki bütünlüğü için son derece anlamlı olacağını belirterek, “TCG Anadolu şu anda İzmir’de, 20 Temmuz'da burada olmasını canı gönülden istiyorum, bu gururu hep birlikte yaşayalım” şeklinde konuştu.

Gençlerin önce kendilerini tanıyarak, neleri yapabildiklerini ve nelerden zevk alabildiklerini bilmesi gerektiğini belirten Küçük, bu durumda ailelerin de çok büyük rol oynaması gerektiğini kaydetti.

ailelerin bilinçlendirilmesinin bu konuda son derece önemli olduğunu, çünkü günümüzde ailelerin çocuğuna kendi seçtiği, kendi istediği mesleği aşılamaya çalıştığını, bu durum sonucunda da mutsuz ve başarısız gençlerin yetiştiğini belirtti.

Eğitim bilimi konusunda da açıklamalarda bulunan Küçük, Eğitim bilimini, eğitimi bilim dalı olarak ele alan bir uzmanlık alanı olarak tanımladı.

Bu alanın kullanımının her geçen gün daha fazla arttığını belirten Küçük, “Eğitim biliminin kendi alanında derinlemesine çalışmalar bütününe baktığımızda kuramsal yaklaşımlarla ilerlendiğini biliyoruz ama burada yeri geldiğinde psikologlarla da mühendislerle de bir bütün olarak konuyu ele almamız gerekiyor” dedi.