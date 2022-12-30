Kuir Kıbrıs Derneği’nden LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’ne sahip çıkılması çağrısı

Cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarına karşı mücadele veren Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’ne sahip çıkılması çağrısında bulundu.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, LGBTİ+ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılar) bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi adına maddeler içeren protokole imza atan 7 belediye başkan adayına imzalarına sahip çıkma çağrısı yaptı.
Açıklamada, “Kuir Kıbrıs Derneği olarak, seçilen başkanlar ile görev süreleri boyunca LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü kapsamında taahhüt ettikleri konular ile ilgili işbirliği içinde olmayı diler ve birlikte LGBTİ+ dostu bir şehir yaratılmasının heyecanı içinde olduğumuzu belirtmek isteriz” denildi.
Protokol metninde şu ifadeler yer alıyor:
"Aday olduğum belediyede eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi için somut adımlar atmayı; LGBTİ+’ların yerelde kamu hizmetlerine erişebilmeleri, sağlık hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı ve ulaşım hakkından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaları hayata geçirmeyi; Bütçelerimizi hazırlarken bu politikaları göz önünde bulundurmayı, Belediye içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de kapsayan ayrımcılık, taciz ve şiddet karşıtı bir tüzük oluşturmayı; Gençlere yönelik faaliyet veren merkezlerin LGBTİ+ kapsayıcı olmasını; bu mekanların olmaması halinde LGBTİ+ kapsayıcı gençlik merkezlerinin kurulmasını; Belediye kapsamında sağlanan hizmetlerin kapsayıcı biçimde sağlanabilmesi amacıyla LGBTİ+ dernek ve oluşumlarıyla işbirliği yapılmasını; Belediyenin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında çalışan sivil toplum kuruluşları ile sürekli diyalog içinde olması için ayrımcılık karşıtı komitelerin/birimlerin/meclislerin/şubelerin oluşturulması ve benzeri yerel yapıları ile birlikte ortak proje ve etkinlik gerçekleştirmeyi; Kent kamusal alanlarının gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak herkesin sosyalleşebileceği aktif alanlara dönüştürülmesi; Belediye çalışanlarına yönelik LGBTİ+fobik algı ve tutumların değiştirilmesi amacıyla LGBTİ+ hakları ve ayrımcılık konularında hizmet içi eğitimler sağlanmasını garanti eder; Belediye birimlerine dair iş ilanlarında, işe alım ve terfi süreçlerinde LGBTİ+ çalışanlara herkes ile eşit fırsat tanınması için politika geliştirmeyi; Belediyelerin yaşlılara sağladığı hizmetlerinin LGBTİ+ kapsayıcı olması ve ilgili personelin LGBTİ+ farkındalığını artırmaya yönelim çalışmaların gerçekleşmesi; Belediyenin işlettiği kültür-sanat merkezlerinde ve sosyal merkezlerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularını ele alınması veya bunların desteklenmesini teşvik etmeyi; Belediyenin mevcut basın-yayın ve sosyal medya hesaplarında topluma yönelik LGBTİ+ haklarına ve ayrımcılık yasağına dair bilgilendirmeler yapılmasını; Belediyenin aktif yönetiminde bulunan kamusal alanlarda LGBTİ+ hak ve özgürlüğüne yönelik farkındalık artırıcı kampanyaların yapılmasını taahhüt etti ve dayanışma sözü verdi"