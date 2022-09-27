"Kuzey Kıbrıs Sanayi Sektör Analizi" raporunun tanıtım ve sunumu yapılacak

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) tarafından yürütülen çalışmalarla tamamlanan "Kuzey Kıbrıs Sanayi Sektör Analizi" raporunun tanıtım ve sunumu, cuma günü saat 10.00’da Oda’da yapılacak.

KTSO’dan yapılan açıklamada, ülke sanayisinin mevcut durumunu saha araştırması ile bilimsel verilere dayanarak ortaya çıkarmayı hedefleyen sektör analizinin tamamlandığı kaydedildi.

Çalışmada, sanayi sektöründeki kuruluş sayısı, firmalarımızın yaşı, üretim kapasiteleri, istihdama katkısı, teknolojik altyapısı, sertifikaları, üretim yerleri, üretim tesisinin durumları, toplam tesis alanı, üretim konuları ve kapasiteleri, makine teçhizat sayıları, hammadde ihtiyaçlarının derlendiği belirtilerek, Kıbrıs Türk sanayisinin istatistiki bilgi ve veri tabanının elde edildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak Kuzey Kıbrıs’a kazandırılan bu çalışmanın, tüm ilgili kesimlere faydalı olacağına ve yeni araştırmaların önünü açacağına inanıyoruz” denilerek, "Kuzey Kıbrıs Sanayi Sektör Analizi" raporunun tanıtım ve sunumunun 30 Eylül Cuma günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yapılacağı belirtildi.