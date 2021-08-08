Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ı Manavgat Kızıldağ’da

Antalya’da orman yangınlarının etkilediği afet bölgelerinde yürütülen insani yardım çalışmalarına yardım etmekte olan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay heyeti, Manavgat Kızıldağ mevkiinde orman yangınlarıyla mücadele eden KKTC Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerine moral için ziyarette bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, ziyarette çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türk Kızılayı Geçici Koordinasyon Merkezi’ndeki çalışmalara katılan heyet, afet bölgelerini ziyaret ederek, orman yangınlarının etkilediği köylerde afetzedelerle bir araya geldi, çocuklara hediyeler verdi.