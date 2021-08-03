Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1999 yılından itibaren teknoloji ve iletişim alanında hizmet veren Kuzey Kıbrıs Turkcell, 22’nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, adada sundukları hizmetlere büyük özveri ve gayretlerle devam ettiklerini ve bundan mutluluk duyduklarını aktararak, “Adamıza yaptığımız katkılar, halkımızın yararına hayata geçirilen tüm çalışma ve hizmetler devam edecektir” dedi.

Küçüközdemir, hizmetlerin yanında toplumsal duyarlılıkla hareket ederek gerek şirket gerekse çalışanların sosyal sorumluluk projelerine karşı olan bilincini de dile getirerek, geniş bir yelpazede sayısız proje gerçekleştirdiklerini ve bu projelerin on binlerce insana dokunduğunu kaydetti.

Her geçen gün gelişen teknoloji ile artan teknolojik talepleri de karşılamak üzere GSM şirketi olmanın yanında, sabit internet, donanım ve yazılım hizmeti ile entegre çözümler gibi farklı hizmetler de sunduklarını belirten Küçüközdemir, “Teknoloji alanında Kuzey Kıbrıs’ta halkımızın hak ettiği güçlü, hızlı ve dünyayla yarışan altyapıya bir an önce kavuşmak en büyük arzumuz” ifadelerini kullandı.