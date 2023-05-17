Kuzey Kıbrıs Turkcell, Engelliler Haftası’nda “Empati Maçı” düzenledi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Bakanlar Milletvekilleri, Basın Mensupları ve Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı farkındalık amacıyla güzel bir organizasyona imza attı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen organizasyona çok sayıda Bakan, Milletvekili ve Basın Mensubu katıldı. Organizasyonda ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter de yer aldı.

“Temennim yapılan düzenlemelerle engellilerin hayatlarının kolaylaştırılması”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmasında Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Engelliler Spor Federasyonu’na bu özel organizasyondan dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar basketbol maçında yapılan empatinin önemine değinerek engellilerin yaşadıklarının bilinmesi, hissedilmesi ve yapılan düzenlemelerle engellilerin hayatlarının kolaylaştırılmasının en büyük temenni ve dileği olduğunun altını çizdi.

“Bizim için sosyal sorumluluk da teknoloji kadar önemli”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de yaptığı konuşmasında Kuzey Kıbrıs’a en iyi teknolojileri getirmeye çalışırken aynı zamanda sosyal sorumluluk tarafını da bir o kadar önemsediklerini belirtti. Küçüközdemir, yıllardır destekledikleri Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Bakanlar, Milletvekilleri ve Basın Mensupları arasında gerçekleştirdikleri empati maçında engellilerin hayatları içinde yaşadıkları zorluklara karşı bir nebze de olsa empati yapılmasını amaçladıklarını vurguladı. Küçüközdemir, Şampiyon Melekler Takımı anısına yapılan bu etkinlik ile depremde hayatını kaybeden diğer canları ve yaralanan tüm engellileri anarak katılan ve destekleyen herkese teşekkür etti.

“Misyonumuz, engelli bireylerin sporla topluma katılmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmaktır”

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de konuşmasında etkinliğin aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Turkcell’in hayata geçirdiği dijital sosyal sorumluluk platformu gonuldenbagliyiz.biz üzerinde oluşturulan 2 oyuncu için tekerlek alımını amaçlayan Teker

Teker Destekliyoruz projesi kapsamında düzenlendiğini ifade etti. Akdeniz, federasyonun, engelli bireylerin sporla topluma katılmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak misyonuyla kurulduğunu ve federasyonun yüzden fazla engelli bireyin hayatına etkin katılım sağladığının altını çizerek destek veren herkese teşekkür etti.

2 genç sporcuya tekerlekli sandalye alınacak

“Teker Teker Destekliyoruz” sloganıyla düzenlenen maçta, ülkemizi Avrupa ve Türkiye’de başarıyla temsil eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na yeni başlayan 2 sporcu için tekerlekli sandalye alınması hedeflendi. gonuldenbagliyiz.biz platformu üzerinden açılan proje empati maçında Maliye Bakanı Alişan Şan’ın şahsi bağışı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in desteğiyle amacına ulaştı. Böylelikle 2 genç sporcu için ölçülerinde, kendilerine özel sandalye yaptırılacağı belirtildi.

Maçın ardından Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya’ya Şampiyon Melekler Takımı anısına bir plaket takdim etti. Ardından toplu fotoğraf çekilerek yine Şampiyon Melekler Takımı anısına “Kalbimizdesiniz” pankartı açıldı.