Lapta ve Alsancak’a giriş çıkışlar polis kontrolünde

Bakanlar Kurulu’nun kararlaştırdığı 5 günlük yeni kısmi sokağa çıkma yasağı, yürürlüğe girdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümet yeni kararlar üretmeye devam ediyor.

Bakanlar Kurulu, aldığı karar ile 6 Nisan saat 00.00’dan itibaren beş gün süre ile ilçeler arası geçiş olmayacak şekilde kısmı sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Alınan karara ek olarak, Lapta, Karşıyaka ve Alsancak bölgelerine giriş çıkışlar polis kontrolünde.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak