Lefke-Güzelyurt Anayolu üzerinde trafik kazası: 1 ölü

Lefke-Güzelyurt Anayolu üzerinde, trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu LBL 696 plakalı araç sürücüsü Kostas STYLIANOU olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15.00 sıralarında, Lefke – Güzelyurt Anayolu üzerinde, GKRY Bölgesinde sakin Kostas STYLIANOU (E-79), yönetimindeki LBL 696 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Güneşköy kavşağı yakınlarında dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Çaylı (E-38) yönetimindeki GT 669 plakalı tır araç ile çarpıştılar.

Kaza sonucu LBL 696 plakalı araç sürücüsü Kostas STYLIANOU olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2019, 16:17