 LEFKE PLATFORMU EYLEM KARARLARINI AÇIKLADI...

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’na bağlı sivil toplum örgütleri, dün yaptığı toplantıda, “Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt’a taşınmasını ve Lefke’nin gerçek bir ilçe gibi hizmet vermesini sağlayacak kamu kuruluşlarının açılmamasını protesto etmek için” gerçekleştireceği eylemleri kararlaştırdı. Eylemlerini bugün açıklayan Platform, Lefke Mahkemesi’nin taşınmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti.



Alınan kararlar şöyle:



“1- Lefke bölge Avukatları ile görüşerek, 18 Eylül Salı gününden itibaren davalara

katılmamaları istenecek.

2- Vatandaşların ilk eylem olarak, Güzelyurt’a taşınacan mahkemede görülecek Lefke ile

ilgili davalarına bir hafta katılmamaları çağrısı yapılacak.

3- Lefke Mahkemesi’nin kapatılıp Güzelyurt’a taşınmasını protesto eden pankartlar ilçe

sınırları içerisinde çeşitli yerlere asılacak.

4- Hükümetin Lefke Mahkemesi’ni tamir edecek maddi kaynağı yoksa ve bunu bulamazsa,

Lefke Sivil Toplum Örgütleri bu parayı sağlamak için yardım kampanyası başlatıp para

toplayacak. Yardım kampanyasını başlatabilmek için Lefke Kaymakamlığı’na izin talebi

başvurusu yapılacak.

5- Kısa bir süre içinde Lefke Mahkemesi’nin tekrar açılması için, yargı ve hükümet anlaşıp

girişim başlatmazsa daha geniş kapsamlı kitlesel eylemler başlatılacak.

6- Lefke Belediye sınırları içerinde yaşayan bütün vatandaşlarımız ile Lefke ilçesi dışında

yaşayan Lefkelilerin, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Mahkeme binaları önünde

yoğun katılımının sağlanacağı protesto eylemi gerçekleştirilecek.”



Platformun konuyla ilgili açıklamasında, Hükümet bölge sorunlarının çözümünü başlatıncaya ve Lefke gerçek bir ilçe kimliği kazanıncaya kadar sürekli eylem kararından geri adım atılmayacağı vurgulandı.



Açıklamada şöyle denildi:



“Bu haklı davamızda, Halkımızın eylemlerimize katılımı sorunlarımızın birkez daha

duyurulması ve çözümünün hızlanması açısından çok önemlidir. Lefke ilçesini ve burada yaşayan vatandaşları, sahipsiz ve güçsüz zannedip istediklerini yapma yavatandaşlık haklarını ve kazanımlarını geriletmeye çalışanlar yanıldıklarını geç de olsa anlayacaktırlar.”



STÖ TEMSİLCİLERİ



Bu arada Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğü’nün dün akşam Lefke Belediyesi Cittaslow Salonu’nda düzenlediği toplantı sırasında, STÖ başkan ve temsilcileri BRT’ye açıklamalarda bulundu.



Koordinatör Teoman Oktay, toplantıda mahkemenin kapatılmasının kabul edilmez olduğunu belirtti.

Lefke Kaza Mahkemesi’nin taşınma işleminin çok erken gerçekleştirildiğini ve geç haber aldıklarını kaydeden Oktay, erken haber alamadıkları için de taşınmaya müdahale edemediklerini anlattı.



Lefke Vakfı Başkanı Vehit Nekipzade ise, Lefke’nin ilçe olduğunu ancak çok eksikleri bulunduğunu kaydetti. Nekipzade, Mahkeme’nin en geç 2 Ocak 2019 yılında yeniden Lefke’de olmasını istedi.



Gemikonağı kalkınma derneği Başkanı Türkay Fotalı da, gelen giden hükümetlerin hepsinin aynı olduğunu söyledi.



Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Suziye Zafer, Lefke’nin ilçe olma kararının Aralık 2016’da KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edildiğini, aradan geçen bunca zamandan sonra ilçe merkezinde devlet hizmetlerinin daha geniş kapsamlı olarak vatandaşa gelmesini beklerken bunun tam aksine bir tavır içerisine girildiğini, mahkemenin buradan kaçırılıp götürülmesinin affedilemeyeceğini, bunların derhal düzeltilmesini istedi.



Lefke Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Gülten Bayramoğlu, mahkemesiz bir ilçe olamayacağını, vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiğini, yangından mal kaçırırcasına Lefke mahkeme binası içerisindeki malzemenin 1 gün içinde Güzelyurt’a taşınmasının Lefke halkını çok üzdüğünü, bunlarla mücadele edileceğini söyledi. Bayramoğlu: “Lefke’de mahkemelere tahsis edilen bina yanında, Lefke Kaymakamlık binası içinden de ek 2 oda verilmesine ve bunun yetersiz olduğu iddiasına rağmen, Güzelyurt’a taşınan Lefke Mahkemesi nasıl olur da 2 odada görev yapabilecek?” dedi.



Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Taner Kerimoğlu’ysa, Osmanlı döneminden itibaren yüzyıllardır Lefke’de mahkemenin var olduğunu, 1938 yılında İngiliz Koloni döneminde Lefke Kaymakamlık binası inşa edilirken bu bina içerisinde mahkeme hizmeti verileceği düşünülerek çok güzel bir mahkeme salonu inşa edildiğini anımsattı. Kerimoğlu, mahkemenin, yaklaşık 80 yıldır kesintisiz bir şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti dönemi dahil Lefke ve onlarca köye hizmet verdiğini, bir dönem bu sayının 50’ye kadar çıktığını kaydetti. Kerimoğlu, “Bu kurumun keyfi bir kararla taşınması bizi ve Lefke bölge halkını çok üzmüştür. Karar geri alınana kadar biz Bağlıköy Eko-Der olarak sonuna kadar bu mücadelede yer alacağız” dedi.



Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş ise, Lefke’nin ilçe olması üzerine uzun zaman geçmesine rağmen ilçede herhangi bir Hükümet dairesinin faaliyete girmemesi yanı sıra, Lefke’yle özdeşleşmiş olan mahkemelerin Güzelyurta taşınmasının kabul edilemeyeceğini ve en kısa zamanda Lefke’de faaliyet göstermesi gerektiğini, bunun sağlanması için yapılacak olan tüm faaliyetlere katkı koyacaklarını belirtti.



Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti Lefke Şubesi Başkanı Şakir Öksüz de, “İsmi olup cismi olmayan İlçemizin cisminin de olmasını istiyoruz. Bu bağlamda Lefke mahkemesinin bir gecede karar verilip ertesi gün taşınması affedilemez. Lefke ve yöre halkına ait Lefke Mahkemesi binası içerisindeki demirbaş eşyanın kamyonetlere yüklenip Lefke çarşı içerisinden geçirilip taşınmasını bir çok Lefke’li gözleri yaşlı yüreği buruk izledi. Bu bizim üzerimizde derin bir iz bıraktı. Lefkedeki emeklileri ve vatandaşlar olarak Lefke Platformu’nun aldığı eylem kararına tam destek verip eksiksiz katılacağımızı kamuoyuna bildiririz” dedi.



Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği başkanı Ahmet Hızlı ise şunları kaydetti: “Bugün Lefke Sivil Toplum Örgütleri, Lefke Platformu olarak, Lefke Mahkemesi’nin Güzelyurt’a taşınması ile ilgili uzun bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Mahkemelerin Güzelyurt’a taşınması Lefke bölge halkının inanılmaz derecede üzülmesine sebep oldu. Bu taşınma sadece halka değil bir çok devlet kurumu ile polise de maddi külfet getirecek. Bu nedenle Mahkemelerin bir an önce gerektiği gibi Lefke İlçesinde hizmet vermesi için Platform’un kararlarının uygulanmasına destek veriyoruz.”