Lefke’de toplu sünnet etkinliği…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik ücretsiz sünnet etkinliğinin ilki bugün yapıldı.

Tüm ilçelerde yapılacağı açıklanan etkinliklerden ilki bugün Lefke Cengiz Topel Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

12 çocuğun sünnet edildiği etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil de katıldı.

Çocukları hastane odalarında ziyaret ederek hediyeler veren ve hastane personeliyle sohbet eden Bakan Taçoy, burada basına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi, Cengiz Topel Hastanesi çalışanları ve doktorlara katkıları için teşekkür etti.

Sünnet etkinliklerine Lefke’yle başlamanın bilinçli bir karar olduğunu dile getiren Taçoy, bölgeye önem verdiklerini söyledi. Sosyal sorumluluk projelerini iş birliğiyle yürütmenin önemine işaret eden Taçoy, bu iş birliklerinin süreceğini kaydetti.

Hükümet olarak sosyal devlet anlayışını ileriye taşıma kararlılığında olduklarını dile getiren Taçoy, etkinliklerin diğer ilçelerde de süreceğini söyledi.

-Karanfil

UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil toplu sünnet etkinliğinde yaptığı konuşmada, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu gibi etkinliklerin önemli olduğunu belirtti. Karanfil, etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

-Akcan

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.

-Hıdıroğlu

Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu ise konuşmasında önceki yıllarda da gerçekleştirdikleri sünnet etkinliğini yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.