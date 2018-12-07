Lefkoşa'da bir diş kliniği kapatıldı

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa’da bir özel diş muayenehanesi için süresiz kapatma kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu” Lefkoşa’da hizmet veren bir özel diş muayenehanesini, insan sağlığına ve yaşamına zarar verici davranışlarda bulunulduğu tespit edildiği için, muayenehaneyle ilgili süresiz kapatma kararı üretti.

Kurul, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ve Başhekimi ile Tabipler Birliği Temsilcisi, Özel Hastaneler Birliği Temilcisi ve Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Temsilcisi’nden oluşuyor