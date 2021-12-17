Lefkoşa'da kaza...3 kişi yaralandı

Lefkoşa'da kaza...3 kişi yaralandı
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Bugün 15.40 sıralarında,  Haspolat  Sanayi Bölgesinde,  Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde (Telka Kablo isimli iş yeri önüne)  Beyazit KÖR (E-52),  yönetimindeki demir kalas yüklü SZ 297 plakalı kamyon ile dikkatsizce geri geri yola çıktığı sırada arkasında yüklü bulunan demir kalas,  o esnada cadde üzerinde kuzeydoğu istikametinden, güneybatı istikametine doğru seyreden, Selim ERKANT (E-24) yönetimindeki FV 640 plakalı van aracın sol yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan FV 640 plakalı araç sürücüsü Selim ERKANT ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Seyhan KARADAĞ (E-17) ve Kadir KARADAĞ (E-18) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021, 19:12
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