Lefkoşa'da rutin denetimler sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) iş yerlerine yönelik rutin denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi 55, Zabıta Şubesi ise 64 iş yerini denetledi ve yurttaşlardan gelen şikayetleri yerinde değerlendirdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, denetimlerde, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri, AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterlerin kontrolü yapıldı.

Denetimler sırasında, 1 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 10 birim ürün müsadere edildi. Denetimlerde ayrıca, 1 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi ve 4 imha işlemi uygulandı.



Denetlenen İşyerleri niteliklerine göre şu şekilde:“1 döner salonu, 6 kafeterya, 8 restoran, 1 unlu mamul imalathanesi, 7 pide fırını, 2 okul kantini, 3 market, 7 bar, 1 büfe, 10 güzellik salonu, 1 park büfesi, 1 hotel, 1 butik hotel, 1 yaşlı bakım evi, 1 yurt, 1 catering hizmetleri, 2 eğitim merkezi, 1 kahve imalatı.”Yurttaşların, Alo 185 çözüm hattını arayarak, kurallara uymayan işletmeleri, karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikâyetlerini iletebileceği bildirildi.