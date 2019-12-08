Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün A.Y.S.M.A.’nın (E-25) ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 55 gram uyuşturucu madde ile hassas tartı bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri dün gece sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ile kumarhanelerde kontroller gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucundada 475 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 119 araç sürücüsü rapor edildi, çeşitli suçlardan dolayı ise 4 araç trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri ile kumarhanelerde kontroller gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 280 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 75 araç sürücüsü rapor edildi. Polis çeşitli suçlardan dolayı 3 aracı ise trafikten men etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2019, 12:19