Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunda trafik kazası.. 3 yaralı

Bu akşam 17.30 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Nihal Bayır (K-35) yönetimindeki PP 510 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada İkidere mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Hasan ÇAKTU (E-45) yönetimindeki JK 843 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmaya müteakip PP 510 plakalı araç yolun solundan çıkarak akasya ağaçlarına çarpıp dururken, JK 843 plakalı araç ise orta refüj içerisinde beton sete çarpıp durrdu.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile JK 843 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nilşen ÇAKTU (K-37) ve Zehra ÇAKTU (K-12) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polis kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.