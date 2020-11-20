Lefkoşa Hastanesine yeni diş kliniği

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Diyabet Merkezinin üzerine yapılan diş polikliniğinin açılışı Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından yapıldı.

Yeni poliklinik 8 üniteden oluşuyor.

Ali Pilli açılışta yaptığı konuşmada, polikliniğin tamamen yenilenmiş bir bina olduğunu, bir diş kliniği için gerekli olan her şeyin yapıldığını belirtti ve “Vatandaşa daha iyi hizmet verilecek” dedi.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, pandemi bölümü yaratmak için Ayaktan Tanı Merkezinde bulunan diş kliniğinin, nöroloji, endoskopi ve göğüs hastalıkları bölümlerinin farklı yerlere taşındığını belirten Pilli, “Biz bunları taşırken, daha iyi şartlarda kalıcı yerler bulduk. Hiçbir diş hekimini de mağdur etmedik” dedi.

Sağlık Bakanlığı görevi döneminde Batı Nil Virüsü, Şubat 2020’de hastane yangını ve halen devam eden Covid-19 salgını gibi çok ciddi sorularla mücadele etmek zorunda kaldıklarını anlatan Pilli, yapılan çalışmalar neticesinde 2020’de Batı Nil Virüs vakasına rastlanmadığını, hastane yangının yaralarının sarıldığını, Covid-19 salgınına karşı da başarılı bir çalışma gösterdiklerine inandığını söyledi.

Güney Kıbrıs’taki kamu sağlık hizmetinin artan vakalar karşısında sıkıntılar yaşamaya başladığını anlatan Pilli, Güney Kıbrıs’ta sağlıktan sorumlu bakanlığın Çin’den doktor getirme yoluna dahi başvurduğunu ifade etti.

ÇİN’DEN COVİD AŞISI ARALIK VEYA OCAK BAŞI GELEBİLİR

Türkiye’nin Çin’den 50 milyon Kovid-19 aşısı alacağını, alınacak aşılardan deneme olarak Türkiye’de 700-800 civarında sağlık çalışanına aşı yapıldığını belirten Pilli, Türkiye’den aşının KKTC’ye gelmesiyle ilgili olarak “Belki aralık içerisinde, belki Ocak’ın başında burada da aşı yapabiliriz. Aşılarla ilgili bazı şeyler bir ay sonra netleşecektir” dedi.

Pilli, “2021’de dünyada Covid’in kontrol altına alınacağını düşünüyorum” dedi.

İKİ AŞI VE 45 GÜN

Pilli, Covid-19’a karşı uygulamanın iki aşı şeklinde olduğunu, ikinci aşının ilk aşıdan 3 hafta sonra yapılması gerektiğini ve antikorun 45 gün sonra arzu edilen seviyeye çıktığını belirtti.

GRİP AŞILARINDA SIKINTI

Ülkede henüz bir grip salgının bulunmadığını da belirten Pilli, Türkiye’nin de grip aşısı bulmada sıkıntı yaşadığını, Türkiye’ye geldikten sonra aşının KKTC’ye de geleceğini ifade etti. Pilli, özel bir şirketin bin 300 civarında grip aşısı getirdiğine işaret etti.

Hükümet boşluğuna rağmen sağlıkla ilgili çalışmaların devam ettiğini, 2020’nin sağlık yılı ilan edildiğini belirten Pilli, Girne Amerikan Hastanesinin tamamlanması için 63 milyon TL bloke edildiğini, tıbbi aletlerin alınması için 10,5 milyon ayrıldığını, Güzelyurt Hastanesinin üçüncü etabının tamamlanması gerektiğini, Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni bir hastanenin projesinin de hazır olduğunu ifade etti.



“SEÇİME GİDİLMESİ YANLIŞTIR”

Hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili olarak da Pilli, “Kurulacak hükümetin icraat hükümeti olmasını arzu ediyorum, seçim hükümeti değil. Sağlık altyapısı bitirilmesi hedeflenirken seçime gidilmesi bana göre yanlıştır” dedi.

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