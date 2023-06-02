Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu bağımsız milletvekili adayı Erülkü’nün itirazlarını görüştü

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu bugün toplanarak, bağımsız aday Meriç Erülkü’nün siyasi partilerin milletvekili adaylarını belirleme süreçleri ile TDP Milletvekili adayı Tacan Reynar’ın daimi ikametgahının KKTC’de olmadığına ilişkin itirazları görüştü.

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu, siyasi partilerin adayları ve aday belirleme süreçlerine ilişkin denetim yetkisinin Yüksek Seçim Kurulu’nda olduğu kararını açıkladı.

TDP Milletvekili adayı Tacan Reynar’a ilişkin itirazları da ‘Reynar’ın uzun süre yurtdışında bulunmasının KKTC’yi temelli terk ettiği sonucunu doğurmadığı’ gerekçesiyle reddetti.

-Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu itirazları görüştü

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu bugün Düriye Elkıran başkanlığında toplanarak, Bağımsız milletvekili adayı Meriç Erülkü’nün itirazlarını değerlendirdi.

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Düriye Elkıran, Erülkü’nün siyasi partilerin adaylarını belirleme süreçlerine ilişkin itirazlarını görüştüklerini söyleyerek, adayları ve aday belirleme süreçlerini denetleme yetkisinin Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) olduğuna vurgu yaptı.

Denetimin Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapıldığını dile getiren Elkıran, Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nun Erülkü’nün itirazlarını değerlendirme yetkisi bulunmadığını belirtti.

-“Reynar’ın uzun süre yurtdışında bulunması KKTC’yi temelli terk ettiği sonucunu doğurmaz”

Elkıran, Erülkü’nün TDP adayı Tacan Reynar’ın ‘son üç yıldan beri Kıbrıs’ta yaşamadığı dolayısıyla milletvekili adayı olamayacağına’ yönelik itirazını ise reddettiklerini açıkladı.

Tacan Reynar’ın daimi ikametgahının yani Kıbrıs’ta oturma yerinin sona erdiğine ilişkin kanıt olmadığına işaret eden Elkıran, Reynar’ın KKTC ile daimi bağının kopmadığını, yatırımlarının yapıldığını, işlerine ilişkin takibinin devam ettiğini ayrıca ikametgah belgesinin bulunduğunu belirtti.

Reynar’ın son üç yılda uzun süre yurtdışında bulunduğunu ancak bunun KKTC’yi temelli terk ettiği sonucunu doğurmadığını dile getiren Elkıran, Reynar’ın yurtdışına yerleşmek amacıyla gitmediğinin belirlendiğini söyledi.

Elkıran, Reynar’a yönelik itirazları reddettiklerini açıkladı.