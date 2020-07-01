Lefkoşa Sarayönü ve Lefkoşa Merkez Kulüplerinde görev devri töreni yapıldı.

Lefkoşa Merit Otel’de dün akşam gerçekleşen törenle, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’na bağlı Lefkoşa Sarayönü ve Lefkoşa Merkez Lions Kulüplerinde yeni yöneticiler görevleri devraldı.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler başkanlığındaki yönetim kurulu Geçen Dönem Başkanı Levend Şenyüz ve ekibinden görevi devralırken, Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübünde geçen dönem arasında boşalan Başkanlık görevine getirilen Sare Tüfekçi, yenilenen yönetim kurulu ile göreve devam edecek. .

Meclis eski Başkanı ve Başbakanı Dr. Sibel Siber’in konuk konuşmacı olarak yer aldığı toplantıya Alev Ulubay başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve KKTC’de federasyona bağlı olarak faaliyet gösteren diğer kulüp başkanlarıyla üyeler ve kalabalık bir konuk gurubu katıldı.