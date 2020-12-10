Lefkoşa ve İstanbul kardeş şehir oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olan bugün, online olarak imzaladığı protokol kapsamında başta kültürel, sosyal ve ekonomik alanlar olmak üzere her konuda iş birliği yapılması hedefleniyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeni ile online video konferans şeklinde gerçekleştirilen imza töreninde Lefkoşa’da; LTB Müdürü Fikri Özgüvenli, LTB Müdür Muavini Ferdiye Sav ile LTB Meclis Üyesi ve Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Salih Çeliker ile LTB Dış İlişkiler ve Organizasyon Şube Amiri Münevver Atakan hazır bulunurken, İstanbul’da ise; KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka hazır bulundu.

HARMANCI: “İSTANBUL İLE LEFKOŞA ÇIĞIR AÇICI BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATIYOR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Değerli dostum, kıymetli mevkidaşım” diyerek başladığı konuşmasında, sevgisini ve kardeşliğini her zaman hissettiği tüm Türkiye halkına selamlarını iletti.

Bugün çok önemli ve anlamlı bir iş birliği adımının atıldığını vurgulayan Başkan Harmancı, “Dünya metropollerinden biri olan İstanbul ile Lefkoşa çığır açıcı bir iş birliğine imza atıyor” dedi.

Her iki şehrin de aşkla tarif edildiğini ifade eden Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehirlerimizin pek çok ortak noktaları var. Lefkoşa’nın da İstanbul’un da aslında tek rengi yoktur, bu renkler iç içe geçmiş, el ele vermiş ve tam da insan haklarında bahsedildiği gibi kardeşçe, barış içerisinde yaşamaktadır. Bizler de o renklere samimiyetle ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz”



“İBB İLE KARDEŞLİK İLİŞKİSİNİN SONUCU AYRIMSIZ HERKESE YANSIYACAKTIR”

Harmancı “Bilindiği üzere her iki şehirde de farklı dinlerden, farklı etnik gruplardan, farklı dillerden insanlar bulunuyor. İnanıyorum ki bu kardeşliğimiz bir arada yaşadığımız toplumlara da çok değerli mesajlar verecek ve bu iş birliğinin olumlu sonuçları tüm kesimlere ayrımsız yansıyacaktır” dedi.

“ORTAK KARARLILIĞIMIZI KURUMSAL BİR EVREYE TAŞIMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Yerel yönetimlerin toplumsal barış, sosyal adalet gibi çok önemli sorumlulukları olduğuna vurgu yapan Harmancı, bu bağlamda İBB’nin de aynı kararlılıkla çalıştığını belirterek, bu ortak kararlılığı kurumsal bir evreye taşımaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Lefkoşa ile İstanbul’un sosyal politikalar gibi alanlarda ortaklaştığı vizyon ve hizmetleri olduğunu ifade eden Başkan Harmancı, LTB olarak Kıbrıs sorununun yarattığı sosyal, ekonomik ve siyasi engellerin olduğu bir ortamda birçok ilklere imza atmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs sorunu gibi bizi kuşatan çerçeveleyen bir ortam içerisinde yine de ilklere imza atmaya devam ediyoruz. İlk ve tek Kadın Sığınma Evi belediyemiz tarafından hizmete sunuldu. Paylaşım Mutfağı, hazırladığı yemekler ile ihtiyaçlı insanlarımıza günde bir öğün yemek sağlıyor, Engellemeyen Lefkoşa Birimimiz özel gereksinimli bireylere ulaşım, dolaşım, erişebilirlik ve toplumsal yaşama katılım hususlarında hizmet veriyor. Eğitim her çocuğun hakkı diyerek kısa süre önce de LTB El Ele Kreşimizi yeni binamıza taşıdık.

İBB ile bu alanlarda birçok ortak noktamız var. Bu tecrübeleri beraber ileri taşımaktan büyük mutluluk duyacağız.

1948 yılında tam da böyle gün BM Genel Kurulu’nda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edilmişti. 90’lı yıllardan itibaren ise insan hakları kentleri ve kent hakları çok yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Ve tam da sizler ve bizlerin bir başka benzeştiği nokta da demokratik katılımcılık noktası. Süreçlere insanlarımızın aktif olarak katılması, çözüm üretme süreçlerine katılmaları, denetleyici olması gibi konular da bir arada daha da geliştirebileceğimiz uygulamalar olarak gözümüze çarpıyor”



“BERABER PAYLAŞABİLMEK OLGUSU HER İKİ ŞEHİRDE DE VAR”

“Sizler de bizler de dayanışmayı çok iyi bilen belediyeleriz. Emeği de ekmeği de paylaşmaya çalışan kurumlarız ve bunu da yurttaşlarımızla beraber yapıyoruz” diyen Harmancı, bu bağlamda iki belediyenin benzeştiğini ifade etti.

Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son dönemlerde sizlerin de muzdarip olduğu Covid-19 ile bütün dünya aslında yeni bir döneme de girdi. Dayanışmayı daha çok arttırmamız gereken, kolektif uyumu daha çok sağlamamız gereken bir döneme adım attık. Bence her iki şehirde bu bağlamda da şehrinde yaşayanlara çok olumlu pratikler sergilemişlerdir. Küresel düşünürken bir kez daha yerelin de önemi ortaya çıkmıştır.”

“GENÇLERİMİZ ULUSLARARASI PLATFORMLARA ULAŞMASI İÇİN DE LTB İLE İBB’NİN ORTAKLIĞI BÜYÜK BİR ÇIĞIR AÇACAKTIR”

KKTC’nin içinde bulunduğu durumdan dolayı özellikle ülkedeki gençlerin uluslararası toplumla buluşamıyor olması, kültürel ve sportif aktivitelerde yer alamadığı gerçeğinin var olduğunu dile getiren Başkan Harmancı, “Gençlerimizin artık Kıbrıs’ın kuzeyindeki platformlar ve sahalarla birlikte dünyadaki yaşıtları gibi uluslararası platformlarda hak ettikleri şekilde yer almalarını istiyoruz. Bunu da emin olun ki ülkedeki uluslararası tanınmış kimliğe sahip tek kurum olan LTB ile uluslararası alanda çok büyük bir etkiye sahip İBB’nin ortaklığı büyük bir çığır açacaktır ve insanımıza İnsan Hakları Günü’nde verebileceğimiz en önemli mesajlardan biri olacaktır” dedi.

“TAHAKKÜME DEĞİL, ORTAKLIĞA VE KARDEŞLİĞE DAYALI BİR İŞ BİRLİĞİ İLE HER ŞEY DAHA DA GÜZEL OLACAK”

“Siz yola çıkarken ‘heyecanımız yüksek, gençliğimiz var’ demiştiniz, ben de diyorum ki heyecanlarımız gerçekten yüksek, gençliğimiz de var ve eminin olun ki hem Lefkoşa’nın hem de İstanbul’un gençlerini de, şehirde yaşayanlarını da beraber daha da güzeli başarmak adına bu imzayı atacağız. Sizlere, ekibinize, kendi ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye devam eden Başkan Harmancı, sözlerini “Emin olun ki bu bir başlangıç ve bundan sonrası daha da güzel olacak. Bu anlamlı günde, Lefkoşa ile İstanbul’un kardeşliği hem Türkiye’de yaşayan her bir bireye hem de Kıbrıs’ta yaşayanlara umut olacak, tahakküme dayalı değil ortaklığa ve kardeşliğe dayalı bir iş birliğinin kapılarını açacak. Başka bir diyaloğun mümkün olduğunu anlatacak. Tahakküme dayalı değil, ortaklığa dayalı kardeşliğe dayalı bir iş birliğinin kapılarını açacak.” diye tamamladı.