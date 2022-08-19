Lefkoşa YEE'nin "2023 Faaliyet Stratejisi ve Planlaması Çalışma Toplantısı" başladı

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "2023 Faaliyet Stratejisi ve Planlaması Çalışma Toplantısı", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) KKTC Eğitim Yerleşkesi'nde düzenlenen programa, YEE Başkanı Şeref Ateş, Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Osman Kurt, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Enver Arpa, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden temsilciler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

YEE Başkanı Ateş, programın açılışı öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunarak KKTC'nin, YEE için çok kıymetli olduğunu belirtti.

YEE olarak bulundukları ülkelerdeki halk ile Türkiye arasında bağ kurduklarını söyleyen Ateş, kültürel bağların, asırlar boyunca nesillere aktardığı en önemli ilişkilerin başında geldiğini ifade etti.

Ateş, YEE'nin temel amacının, gittikleri ülkenin dokusunu, kültürünü, insanını ve yaşam tarzını tanımak, stratejileri ona göre geliştirmek olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"KKTC'deki 2023 planlarımızı, KKTC'li akademisyen, düşünür ve kültür insanlarının Türkiye ile nasıl bir bağ kurmak istedikleri, insanların hem Türkiye'de hem KKTC'de hem de dünyada niteliklerini artıracak kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi gibi konuları istişare edeceğiz. Beraber yol almak için KKTC'de 2 günlük bir çalışma yapacağız, akabinde bu çalışmalara uygun bir şekilde planlama ve program geliştireceğiz. İnşallah KKTC'de yaşayan insanlar için faydalı olabilecek bir çalışma ümit ediyoruz."

Özellikle gençlerin kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Ateş, "KKTC'de köklerine ait, üretime, kalkınmaya ve bilime önem veren bir gençliğin oluşmasını istiyoruz." dedi.

Ateş, Türkiye'nin KKTC'deki kültürel ve diğer faaliyetlere katkılarının ne olabileceği, akademik değişim programlarının gerçekleştirilmesi ve iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi artırmak gibi konuların yerinde görülmesinin, KKTC'deki yetkin kişilerle istişare edilmesinin önemine değindi.

- "Biz bir şeyi anlatmaya, dayatmaya değil, anlamaya ve birlikte hareket etmeye geldik"

YEE Başkanı Ateş, "(Lefkoşa YEE'nin 2023 Faaliyet Stratejisi ve Planlaması Çalışma Toplantısı) Ortaya bir yol haritası çıkacak. Nasıl ki YEE buradaki faaliyetlerini KKTC halkının isteği doğrultusunda geliştiriyorsa 2023 için de bize bir sıçrama, yeniden geliştirme fırsatı verecek." dedi.