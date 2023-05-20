Lefkoşa’da kırmızı ışıkta durmayan sürücü kazaya neden oldu. 3 araçla motosikletin karıştığı kazada, bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza dün akşam saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde oldu.

Mehmet Ali Yılmaz (E-20) yönetimindeki NZ 936 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada Honda trafik ışıkları kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta durmadı ve yoluna devam etti.

NZ 936 plakalı araç, yeşil ışık yandığı için Şht. Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Kemal Turan (E-20) yönetimindeki LZ 151 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Savrulan araç aynı cadde üzerinde ve karşı istikamette kırmızı ışıkta duran Muhammed Umair (E-22) yönetimindeki SH 653 plakalı motosikletle, Salim Chimbo (E-24) yönetimindeki ZRB 371 plakalı araca da çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilerek durabildi.

Kaza sonucu yaralanan NZ 936 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Yılmaz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.