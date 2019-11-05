Lefkoşa’da korkutan trafik çarpışması: 2 yaralı

Lefkoşa, Bedrettin Demirel Caddesi’nde, dün akşam,trafik çarpışması meydana geldi. İki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, dün saat 20.00’de meydana geldi. 27 yaşındaki Yusuf Alakbarzade, yönetimindeki HJ 234 plakalı araç ile kavşakta durmadan ve sağa dönülmez trafik levhasına riayet etmeden, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeyerek Bedrettin Demirel Caddesi’ne giriş yapması sonucu o esnada 38 yaşındaki Selma Varan, yönetimindeki CL 858 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan CL 858 plakalı araç sürücüsü Selma Varan ve araçta yolcu olarak bulunan Sumeyra Varan, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.







Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2019, 16:53