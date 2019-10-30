LTB ile LİDER iş birliğinde düzenlenen izcilik kurslarına yoğun ilgi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoşa İzcilik Derneği (LİDER) iş birliğinde düzenlenen izcilik kurslarına başlandı.

Kurs kapsamında temel ve ileri seviye izciliğin yanı sıra Yüzme, Kampçılık, Dağcılık, Trafik, Tiyatro, Tırmanma, Telsiz Haberleşme, Resim, Müzik, İtfaiye Yangın, İlk Yardım, Hayvan Bakımı, Hafıza Teknikleri, Bisiklet, Çevre ve Orman, Arama Kurtarma, Binicilik, Badminton ve Kano Kürek dallarında da uzman kişiler tarafından eğitimler verilmeye başlandı.

Kurslara kayıtlar devam ediyor

Katılım ücretinin 100 TL olduğu kurslara kayıt LTB Halkla İlişkiler Birimi’nden (LTB Binası 1. Kat) mesai saatleri içerisinde yapılabilme