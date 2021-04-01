LTB online uygulaması devrede

Abonelerine kolay, güvenilir ve hızlı ödeme imkânı sunmak için çalışan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ödeme yöntemlerine “LTB Online” mobil uygulamasını da eklediğini bildirdi.

Tamamen LTB personeli tarafından hazırlanan ve şu an Android işletim sistemli telefonlar ile tabletlerden indirilebilen uygulama, kısa süre içerisinde AppStore’da da yer alacak ve Iphone kullanıcıları tarafından da indirilebilecek.

Su faturaları, emlâk vergisi, trafik cezası, reklâm, meslek ve kira borcunu kredi kartı ile ödeme imkânı sunan mobil uygulamanın yanında www.ltbonline.org adresinden de yine kredi kartı ile LTB ödemeleri yapılabiliyor.

7/24 LTB KİOSK CİHAZLARINDAN ÖDEME VE KONTÖRLÜ SU YÜKLEME

Belediye binası önü, Kemal Şemiler Caddesi üzeri (Metehan) üzeri, LTB Fidanlığı (Kemal Aksay Caddesi üzeri), LTB Haspolat Şubesi ve Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kiosklardan da yine kredi kartı ile günün her saatinde ödeme yapılabiliyor, ayrıca akıllı su sayaçlarına kontörlü su yüklemesi yapılabiliyor.

ONLİNE ÖDEME YAPILABİLEN BANKALAR

Creditwest, Asbank, Capital Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yakın Doğu Bankası, KOOP Bank, Türk Bankası ve Ziraat Bankası web siteleri ve mobil uygulamalarından LTB’ye ait ödemeler yapılabiliyor, otomatik ödeme talimatı da verilebiliyor.

LİMON MOBİL UYGULAMASI İLE DE ÖDEME İMKÂNI VAR

Yurttaşlar, LİMON mobil uygulaması veya limasolonline.com web sitesi üzerinden de diledikleri zaman online olarak (kredi kartına taksitlendirme seçeneği ile) LTB’ye ait ödemelerini hızlı, güvenilir ve sorunsuz bir şekilde yapabiliyor.