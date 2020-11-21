LTB ve kitapevleri iş birliği ile çocuklara kitap

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında Çağlayan Çocuk Yuvası ile SOS Çocuk Köyü Derneği’ne kitap katkısında bulundu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, cocukların okumak, sorgulamak ve araştırmayı bir yaşam biçimi haline getirmelerinin öneminin bilinci ile LTB’nin Rüstem Kitapevi, Işık Kitapevi, Doku-Kitap Kırtasiye, Aydın Çocuk Kitpevi, Khora Kitap ve Deniz Plaza iş birliği ve katkıları ile temin edilen 200 adet kitap ile Evrensel Çocuk Hakları Derneği ile ortak hazırlanan kitap ayraçları Çağlayan Çocuk Yuvası ile SOS Çocuk Köyü yetkililerine teslim edildi.