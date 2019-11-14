luçay, Kırgızistan eski Meclis Başkanı Chynybai Tursunbekov’u kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak üzere ülkede bulunan Kırgızistan eski Meclis Başkanı Chynybai Tursunbekov’u kabul etti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Chynybai Tursunbekov, her KKTC’ye gelişinde ülkenin sıcaklığını daha fazla hissetiğini ve bundan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tursunbekov, Kırgızistan Parlamentosu adına iyi ilişkiler içerisinde olduklarından dolayı mutlu olduklarına işaret ederek “Biz kardeş ülkeleriz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, 36.yıldönümünde verdikleri destek için Kırgızistan’a teşekkür ederken “Dost ülke Kırgızistan’ın her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. İlişkilerimizi geliştirmek için çabalarımızı ortaya koyuyoruz” dedi.

Uluçay, dost ülkelerle kurulan temaslarda Kırgızistan’ın her zaman katkı koyduğunu bildiklerini ifade etti.