"Madem beğenmiyoruz,Troyka gelsin onunla çalışalım"

HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Türkiye ile imzalanan protokole bazı kesimler tarafından gösterilen tepkilere karşılık eleştirilerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Manavoğlu, şunları kaydetti:

"Madem beğenmiyoruz mevcut finansörümüzü, çağırın Troyka'yı gelsin onunla çalışalım ekonomik kriz sonrası , tedbirler ve yapısal değişimleri Troyka'yla protokola dökelim de kredi ve hibe versin bize.....

2012'de Güney'in yaşadığı ekonomik kriz sonrası Troyka'yla varılan mutabakatta ne kadar korkunç acı önlemler ve şartlar olduğunu ben unutmadım...

Bağımlıymışız da beğenmedik TC'yle anlaştığımız protokolde yazılanları ....

İşte tezat burada , TC'nin protokolde bize yapılması için yazdırdıkları bağımlılığımızı azaltacak olan önlemler ve tedbirler, hatta AB standartlarına bizi yaklaştıracak olan aksiyonlar...

Artık kandırmayalım kendi kendimizi değerli arkadaşlar....

Uyanın..."

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 22:59