Madımak Oteli’nin yakıldığı tarihin yıldönümünde etkinlik

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Madımak Oteli’nin yakıldığı tarihin yıldönümünde olayı kınayarak, “TKP olarak, yıllardır acısı dinmeyen bu utanç verici zulümü lanetliyoruz” dedi.

Çakıcı, yaşanan acının herkesin ortak acısı olduğunu, insanlık tarihinin bu acılardan dersler alarak yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.

Çakıcı, yayımladığı mesajda, Madımak Oteli’nin yakıldığı 2 Temmuz 1993’ün, bir katliam tarihi olarak hafızalara kazındığına dikkat çekerek, 28 yıldır her gün bu acıyla yüzleşen Alevi toplumu, aydın ve demokrat insanların yaşanan katliamın hesabının sorulmasını beklediğini kaydetti.



Bundan 28 yıl önce, Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında gözü dönmüş bir güruh tarafından Madımak Oteli’nin ateşe verildiğini, aydınlar, sanatçılar, gencecik bedenler, şiirler, semahlar ve türküler yakıldığını anımsatan Çakıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Yobaz zihniyetin başlattığı yangında 33’ü şenliğe katılan aydınlardan olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybederken, yaşanan acı her yıl katlanarak büyümüş, yüreklerde kor halini almıştır. 28 yıldır her gün bu acıyla yüzleşen Alevi toplumu, aydın ve demokrat insanlar yaşanan katliamın hesabının sorulmasını beklemektedir. Bizler de dün akşam KKTC Alevi Kültür Merkezi'nin düzenlediği 2 Temmuz anma etkinliğine katılarak, yaşanan acıya ortak olduk. Yaşanan acı hepimizin ortak acısıdır. İnsanlık tarihi bu acılardan dersler alarak yoluna devam etmelidir.”Çakıcı mesajında, “Bizler demokrasi, insan hakları, dil, din ve inanç özgürlüğüne inanan siyasi akım olarak yaşanan acıları paylaşırken, ülkemiz ve dünyanın hiç bir yerinde benzer acıların yaşanmaması için başta eğitim olmak üzere gerekli her türlü önlemin alınmasını öneririz” ifadelerine yer verdi.