Mağusa’da elektrik kesintisi olacak

Mağusa’da bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 – 15.00 saatleri arasında DAÜ karşısı Kardeşlik ve Hostes sokaklarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Açıklamada, “Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” denildi.

(TAK)