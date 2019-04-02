Mahkeme Gönyeli altgeçidinin yıkım talebini reddetti

Gönyeli'de yapımı yarım kalan alt geçit ile ilgili mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, yıkım ve projeyi engelleyen talepleri reddetti.

Gönyeli Belediyesi’nin davacı Ahmet Şenol ve Mehmet Şenol’a tazminat ödemesine, davacıların ise ‘dava masraarı’ için belediyeye 10 bin TL ödemesine karar verildi.

Mahkeme; davacıya, özel arazisine girilmesi nedeniyle 5.000 TL, ayrıca 'zarar-ziyan' gerekçesiyle 15.000 TL, genel zarar talebiyle 50.000 TL tazminat ödenmesine ve dava masraarının karşılanmasına karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından açıklama yapan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli şunları söyledi: Gönyeli'de trafik yol güvenliği adına modern alt ve üst geçit projemiz, ayrıca kapsamlı çevre düzenlemesi için yeniden çalışmaya başlıyoruz. Yargı kararı, yıkım ya da projenin engellenmesi yönündeki talepleri reddetti. Sizlerin sabrına, güvenine, anlayışına teşekkür ediyoruz. Bir süredir, bizlerden kaynaklanmaya sebeple trafik akışında yaşanan sıkıntıyı en erken zamanda ortadan kaldıracağız"

(Yenidüzen)

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 23:08