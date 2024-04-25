Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde “Yeraltı Maden-İş Yeni Çeltek”- “Unutturulanlar 2” belgeseli gösterimi yapıldı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, belgeselin yakın coğrafya olan Türkiye’deki devrimci sendikal örgütlenme ve direnişi konu aldığı kaydedildi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, gösterim öncesi yapmış olduğu konuşmada, 1 Mayıs’a doğru giderken geçmişin deneyimlerini hatırlayarak, çıkarılan derslerle mücadeleyi yükseltme kararlılığında olduklarını söyledi.

Ersoy, yakın coğrafya deneyimine bakıldığı zaman, o dönemde Türkiye’deki işçilerin, faşist baskılar ve zor şartlar altında nasıl bir devrimci sendikal hareket yarattıklarını ve 2024 yılında bu mücadele deneyiminden nasıl dersler çıkarılabileceğinin önemli olduğunu vurguladı.

Bugünkü şartlarda özel sektör emekçilerinin sendikasız, güvencesiz, emekçi haklarının geriletildiği bir dönem yaşandığını söyleyen Ersoy, örgütlenme şartlarının zorluklarından bahsetti.

Ersoy, zor koşullar altında devrimci örgütlenme deneyiminden dersler çıkararak, geleceği emekten yana inşa edeceklerini kaydetti.