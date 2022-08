Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’ni kabul etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabilir, ülke ekonomisine nasıl daha fazla katkı sağlanabilir?’ noktasında paydaşlardan gelen tüm önerileri, bürokratlarıyla yaptığı çalışmalarda göz önünde bulundurduklarını belirtti.

Bakan Şan, “sivil toplum örgütleri temsilcilerinin tümünü önemsiyor, önerilerini dikkate alıyoruz” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ve beraberindeki heyeti kabul ederek, sektörün sorun, sıkıntı ve taleplerini dinledi.

TOLUN

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun konuşmasında, sivil toplum örgütlerinin randevu talep etmeden, bakanlık tarafından davet edilmelerinin, ender rastlanan bir durum olduğunu, bu konuda Maliye Bakanı Alişan Şan’ın samimiyetine inandıklarını belirterek, davetin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bakan Şan’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçildiğini, halkın ve sektörlerin de bu sıkıntılı dönemde zorlandığının altını çizen Tolun, ülkeyi yönetenlerden taleplerinin, sektörler arasında ayrıcalık yapmaması, yapılan ve yapılacak olan işlerde yasaların uygulanması ve en önemlisi, verilecek olan bazı hakların yasalar çerçevesinde, ihaleye de çıkılarak şeffaflık çerçevesinde hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.

Tolun, özellikle ihale konularında, Maliye Bakanlığı’nın çok daha hassas olmasını talep etti.

Sınır kapılarında yapılan düzenlemelerde, paydaşlardan biri olan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nin de yer alması gerektiğini, bunu da bir ayrıcalık olarak değil, yasaya uygun yapılması gerektiğini söyledi.

Ülkede turizm bağlamında yıllardır bir tanıtım yapılmadığını, bunun bir eksiklik olduğunu, tek tanıtımın ise Türkiye tarafından yapıldığına dikkati çeken Tolun, bu konuda Türkiye yetkililerine de desteklerinden dolayı minnettar olduklarını ifade etti.

ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan’da, Türkiye Cumhuriyeti ve yetkililerine, daima KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının ve sektörlerinin, her konuda, her zaman ve her koşulda yanında olduğu için teşekkür etti.