Malya Şehitleri anıldı

Malya Şehitleri Aydınköy’deki Malya Şehitler Anıtı Önü’nde düzenlenen törenle anıldı.

Tören, anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı köy sakinlerinden Asım Metti yaptı. Metti, 10 Mart 1964’te Malya’da verilen özgürlük mücadelesi hakkında bilgi verdi.

Metti, Malya köyünde bir direniş gösterildiğini ancak malesef şehitler verildiğini söyledi.10 Mart’ı unutmayıp unutturmayacaklarını vurgulayan Metti, ‘çocuklarımız bizim yaşadıklarımızı yaşamasın, savaşlar olmasın’ dedi.

Tören şiir okunmasıyla sona erdi.